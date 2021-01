Schon wieder: Autos brennen in Konz

Custom Watermark Paper Canada - diversify the way you cope with your task with our appreciated service Start working on your dissertation now with professional Kurz nach 21 Uhr hatten Zeugen zwei brennende Autos in der Sudetentraße gemeldet. Die Feuerwehr konnte die Brände schnell löschen. Die beiden Fahrzeuge, die am Straßenrand geparkt waren, brannten jedoch zum Teil völlig aus.

Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 20.000 Euro. Nach den bisherigen Ermittlungen gehen die Beamten von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Weiterhin sehen sie einen Zusammenhang zu zwei weiteren Fahrzeugbränden im November in Konz. Am 17. November brannten an der gleichen Stelle zwei geparkte Autos. Am 22. November hatten Unbekannte zwei Autos im Stadtteil Kommlingen angezündet.

Die Kripo fragt: Wer hat am vergangenen Sonntagabend verdächtige Beobachtungen im Bereich der Sudetenstraße gemacht, die mit den Bränden in Verbindung stehen können? Wer kann sonstige Angaben zu den Bränden in Kommlingen oder auf dem Berendsborn machen?

Hinweise werden erbeten an die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2215 oder 0651/9779-2290.

(RED)