Stiftung mit neuer Führung

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Jürgen Große einen erfahrenen und engagierten Geschäftsführer gewinnen konnten. Er wird als Koordinator die vielfältige Stiftungsarbeit und unser tolles ehrenamtliches Team weiter voranbringen", sagte Hartmut Schwiering, Vorsitzender der Konzer-Doktor-Bürgerstiftung, anlässlich der Ernennung.

Jürgen Große übernimmt verantwortlich die Organisation der Geschäftsstelle als zentrale Anlaufstelle für alle Stiftungsaktivitäten. Der 54-jährige Diplom-Mathematiker und Bank-Betriebswirt mit Projekt- und Prozess- Erfahrung war bis vor kurzem als leitender Angestellter bei einem Finanzunternehmen in Luxemburg tätig. Jürgen Große lebt seit fast 20 Jahren mit seiner Familie in Konz und geht mit viel Elan an seine neue Aufgabe heran. "Für mich stellt es einen besonderen Reiz dar, in einem so hoch motivierten und engagierten Team mitzuwirken. Ich hoffe, mit meinem Wissen und meiner Erfahrung die seit vielen Jahren bemerkenswerte und erfolgreiche Arbeit der Konzer-Doktor-Bürgerstiftung unterstützen zu können."

