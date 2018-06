Straßensperrung nach Unwetter

Straßensperrung wegen Bauarbeiten bei AS Manderscheid

Manderscheid. Von Freitag, 1. Juni, 6.30 Uhr, bis Montag, 4. Juni, 5 Uhr, wird der Überbau des Brückenbauwerkes der A 1 in der Anschlussstelle (AS) Manderscheid in Fahrtrichtung Trier abgebrochen. Während der Abbrucharbeiten ist die L 16 im diesem Bereich voll abgesperrt. Eine Umleitung erfolgt über die Autobahn und die benachbarten Anschlussstellen Mehren und Hasborn sowie für langsamere Fahrzeuge unter 60 km/h über das nachgeordnete Straßen- und Wegenetz. Der Verkehr auf der L 16 wird danach einspurig mittels Ampelanlage sowie zeitweise auch zweispurig durch das Baufeld geführt. Die Tragfähigkeit des Bauwerkes ist seit längerer Zeit eingeschränkt. Provisorisch stabilisiert begannen Mitte April die vorbereitenden Arbeiten, Anfang Mai die Hauptarbeiten zur Erneuerung der beiden getrennten Brückenbauteile auf der Autobahn. Die Baumaßnahme wird in insgesamt drei Phasen über zwei Jahre mit einer Winterpause aufgeteilt. Im ersten Abschnitt wird der Überbau in Fahrtrichtung Trier erneuert. Hierzu ist der Verkehr auf der A 1 komplett auf die Richtungsfahrbahn Koblenz verlegt, während die AS Manderscheid in beiden Fahrtrichtungen während der gesamten Bauzeit befahrbar bleibt. Die Zu- und Abfahrtsspuren in der AS wurden im Zuge der Baustellenverkehrsführung verkürzt. Darüber hinaus sind zwei weitere Vollsperrungen auf der L16 für den Auf- und Abbau des Traggerüstes geplant von Freitag, 27. Juli, ab 20 Uhr, bis Montag, 30. Juli, 5 Uhr sowie von Freitag, 21. September, ab 20 Uhr bis Montag, 24. September, 5 Uhr. Die Arbeiten des ersten Bauabschnitts sollen planmäßig bis Ende November 2018 fertiggestellt sein. Im nächsten Jahr wird im zweiten Bauabschnitt zur Erneuerung des Bauwerks in der Gegenrichtung in Fahrtrichtung Koblenz analog verfahren. In einer abschließenden dritten Phase werden Arbeiten zur Instandsetzung des Verblendmauerwerks an den verbleibenden Widerlagern durchgeführt. Die Kosten der Baumaßnahme betragen 3,1 Mio. Euro und werden vom Straßenbaulastträger für die Autobahnen, der Bundesrepublik Deutschland, getragen, Der Landesbetrieb Mobilität, Autobahnamt Montabaur, bittet die Verkehrsteilnehmer um angepasste Fahrweise - vor allem im Bereich der Baustelle - und um Verständnis für die unvermeidlichen Beeinträchtigungen durch die Bauarbeiten. Foto: FF Von Freitag, 1. Juni, 6.30 Uhr, bis Montag, 4. Juni, 5 Uhr, wird der Überbau des Brückenbauwerkes der A 1 in der Anschlussstelle (AS) Manderscheid in Fahrtrichtung Trier abgebrochen. Während der Abbrucharbeiten ist die L 16 im diesem Bereich voll…

