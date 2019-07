SV Wasserliesch feiert Jubiläum mit großem Sportturnier

Dazu gehört das dreitägige Jubiläumsturnier vom 26. bis 28. Juli, bei dem die Viktoria gleichzeitig Ausrichter des Wettbewerbs um den Pokal der Verbandsgemeinde Konz ist. Im Rahmen des Turniers wird auch die Festschrift zum 100-jährigen Vereinsjubiläum erstmals präsentiert. Schirmherr der Veranstaltung ist Landrat Günther Schartz.

Geburtsstunde auf der "Liescher Wiese"

Begonnen hat alles im Sommer 1919 auf der "Liescher Wiese". Glaubhaft überliefert ist, dass die Amerikaner nach dem Ersten Weltkrieg als damalige Besatzungsmacht auf den Wiesen an der Mosel Fußball spielten und dass elf Wasserliescher Burschen mit einem von den "Amis" vergessenen Ball dort auch ihr erstes Spiel gegen Oberbillig austrugen (2:0). Die für den "darauffolgenden Sonntag" im Gasthaus Thein-Faber belegte Vereinsgründung fand nach aktuellen Recherchen am 15. Juni 1919 statt – dieser Sonntag ist also der "Geburtstag" des SV Wasserliesch. Mit Blick auf die vielen Oberbilliger, die mangels eines eigenen Vereins schon seit Jahrzehnten in "Liesch" Fußball gespielt und auch Funktionen als Trainer, Betreuer oder im Vorstand übernommen hatten, wurde der Verein 1987 umbenannt: Er heißt seit 1988/89 SV Viktoria Wasserliesch/Oberbillig 1919 e.V. und hat neben den Fußballern (Jugend und Senioren) drei weitere Abteilungen: Tischtennis, Badminton und den Lauftreff.

Nach 50 Jahren wieder A-Ligist

Seit der Saison 2015/16 sind im Fußball-Seniorenbereich drei Teams gemeldet. Die erste Mannschaft, das "Flaggschiff", hat sich seit 1919 immer zwischen der C- und der A-Klasse bewegt. Dabei gab es Hochphasen, in denen man erstmals den Aufstieg in die A-Klasse schaffte (1928 - 1939) oder auch die Zeit, als der Wiederaufstieg in die A-Klasse gelang (1958) und man sich dort mit einer Unterbrechung bis 1969 halten konnte. Die Viktoria hat also letztmals vor 50 Jahren in der höchsten Klasse des Kreises gespielt – bis zum 12. Mai 2019: Denn pünktlich zum 100-Jährigen wurde die erste Mannschaft am vorletzten Spieltag der Saison 2018/19 Meister der B-Liga Saar und ist damit nach exakt einem halben Jahrhundert wieder A-Ligist.

20 Vorsitzende

Bestand und Erfolg eines Vereins sind sicher auch von einer soliden Vorstandsarbeit abhängig. Von 1919 bis 2014 hat es insgesamt 20 Vorsitzende gegeben. Seither führt ein dreiköpfiges Präsidium den Verein. Die zum Jubiläumsturnier erscheinende Festschrift gibt hierzu im Rahmen eines historischen Abrisses und in weiteren Kapiteln – etwa zum Sportgelände (Foto), zu den einzelnen Mannschaften oder zu den übrigen Abteilungen des Vereins – umfassend Auskunft.

Spielplan

Freitag, 26. Juli

18.30 Uhr: SV Eintracht Trier U19 – CS Grevenmacher U19

20 Uhr: AH-7er Kleinfeld-Turnier

Samstag, 27. Juli

10 bis 13 Uhr: Spaßolympiade der Kids (Anmeldung nicole.dillschneider@web.de)

12 Uhr: A-Jugend Wasserliesch/Saar-Mosel Konz – Ehemalige A-Jugend SVWO VG Herren Turnier Konz

14 Uhr, Spiel 1: SV Wasserliesch/Oberbillig – SG Wiltingen/Oberemmel

15.15 Uhr, Spiel 2: FC Könen – SG Pellingen/Franzenheim

16.30 Uhr, Spiel 3: FC Kommlingen – SV Tälchen Krettnach

17.45 Uhr, Spiel 4: SG Nittel/Wellen/Temmels – SV Konz

19 Uhr: Jedermann-Elfmeter-Turnier (Anmeldung info@sv-wasserliesch.de)

Am Sonntag Fortsetzung des VG Herren Turniers.

