SP 24. Juni 2019





"Tag der Religionen" auf dem Konzer Marktplatz

VG Konz. Seit zehn Jahren besteht die Gruppe "Gespräch der Religionen" in Konz. Aus diesem Anlass findet am Samstag, 29. Juni, auf dem Marktplatz in Konz ein "Tag der Religionen" statt.