Tawern lädt zur traditionellen Margarethen-Kirmes ein

Programm

Das Fest startet am Samstag um 19.30 Uhr mit Live-Musik von der Band "Fooling Around". Die sechsköpfige Band spielt Songs quer durch die Geschichte des Rock und Pop – von Elvis und Chuck Berry über AC/DC und U2 bis hin zu den Fantastischen 4, Avicii und mehr.

Weiter geht es am Sonntag um 10 Uhr mit dem Festhochamt und Prozession. Um 15 Uhr eröffnen die Stände. Ab 20 Uhr spielt die Band "Kuss'n'Groove". Die sechs jungen Musiker treten in der aktuellen Formation seit 2017 auf und begeistern mit einem unterhaltsamen und vielfältigen Set.

Am Montag startet die Margarethen-Kirmes um 16 Uhr mit einer After-Work-Party. Die Veranstaltung klingt dann ab 20 Uhr mit der Band "Langer Mütze" aus. Die Formation aus dem Saarland spielt Musik der Genres Rock, Schlager, Pop, Funk und Oldies. "Langer Mütze" zeichnet sich darüber hinaus auch durch originalgetreue Tribute-Einlagen aus, darunter Künstler und Acts wier Peter Maffay, Udo Lindenberg, Herbert Grönemeyer, ABBA und viele mehr.

Grußwort von Ortsbürgermeister Thomas Müller

"Liebe Tawerner, liebe Gäste,

an drei Tagen, immer am zweiten Wochenende im Juli, findet auf dem Markt in der Ortsmitte die traditionsreiche Margarethen-Kirmes statt. Während auf dem Dorfplatz Fellericher Weine, kühle Getränke und leckeres Essen zum Verweilen und geselligen Gesprächen einladen, verwandelt sich die Römerstraße zu einer Volksfestmeile mit vielen Buden, Autoscouter und dem großen Kettenkarusell als weithin sichtbarer Attraktion. Musik bis in die späten Abendstunden sorgt an allen Tagen für beste Kirmesstimmung. Am Samstagabend eröffnen deutsche und luxemburgische Weinmajestäten gemeinsam mit den Ehrengästen mit musikalischer Umrahmung durch den Musikverein Lyra die Kirmestage. Die Show-Band 'Fooling Around' ist auch in diesem Jahr wieder dabei und sorgt anschließend für Stimmung bis in den späten Abend.

Der Sonntag startet nach altem Brauch mit dem Hochamt in der Pfarrkirche und der Prozession zur Margarethenkapelle. Der Nachmittag gehört ganz den Kindern und Familien. Und am Abend gibt’s wieder Live-Musik mit "Kuss'N'Groove". Nicht selten am längsten geht es am Montagabend, nachdem schon mittags die Schaugeschäfte wieder geöffnet haben. Livemusik gibt's zum Kirmesfinale von "Langer Mütze".

Den in diesem Jahr ausrichtenden Ortsvereinen, dem Carnevalsverein Rot-Weiß und dem Sportverein, dem Kirchenchor Cäcilia und der Freiwilligen Feuerwehr Tawern sowie allen fleißigen Helfern gilt mein Dank für die Organisation und das tolle Programm. Allen Gästen aus Nah und Fern wünsche ich frohe Kirmestage und gesellige Stunden im schönen Tawern."



RED