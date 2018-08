Von Musik, Bildender Kunst und den Bremer Stadtmusikanten

So steht unter anderem ab Anfang September die Konzer Sommerakademie an. Die Eröffnung findet am 2. September statt. Es folgen Konzerte in Losheim, Bitburg und Konz sowie ein großes Orchester-Abschlusskonzert am 16. September im Kloster Karthaus. Ein weiteres Highlight erwartet die Kulturfreunde am Tag vor der Deutschen Einheit. Am Abend des 2. Oktober findet ebenfalls im Kloster Karthaus ein abwechslungsreiches Programm unter dem Titel "Nachtgesänge" mit Werken unter anderem von Mozart, Brahm und Schubert statt.

Programm für kleine Konzer und Orgelkonzerte

Auch den kleinen Konzern wird in der zweiten Jahreshälfte viel geboten. Bei dem Theaterstück "Wie die Buchstaben entstanden" geht es um die Lust am Malen, den Spaß am Entdecken, um Geräusche, die zu Buchstaben werden, und um die Freude am Lesen und Schreiben können. Wie gewohnt gibt es im 2. Halbjahr auch wieder die Reihe der "Internationalen Orgelkonzerte". Unter anderem gibt es eine "Hommage à Bach" sowie mittlerweile das siebte Orgelkonzert für Kinder. Dieses Mal über das Volksmärchen "Die Bremer Stadtmusikanten".

Ausstellungen

Die Kulturszene kann des Weiteren auf zwei Ausstellungen in der Städtischen Galerie gespannt sein. Den Anfang macht der Konzer Künstler, Karl Willems. Mit seiner Ausstellung von Ölbildern und Zeichnungen unter dem Titel "Schöne Dinge und mein Blick" werden sich sicherlich nicht nur Konzer angesprochen fühlen. Eine international geprägte Ausstellung erwartet Besucher dann im November/Dezember mit den Künstlern Barend Fisser (Den Bar) und Yan Marczewski. Sie leben und arbeiten in Paris und Maastricht und stellen ihre Werke, Skulpturen aus Bronze, Aluminium und Holz aus. Die Gemälde von Marczewski überzeugen mit einem meditativen Tiefgang.

Info

Der Kulturfahrplan mit allen Terminen und Einzelheiten ist erhältlich im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Konz, bei der Saar-Obermosel-Touristik in der Saarstraße, in der Stadtbibliothek Konz in der Konstantinstraße sowie in vielen Konzer Geschäften. Der Kulturfahrplan kann auch auf der Internetseite der Verbandsgemeindeverwaltung Konz heruntergeladen werden.

RED