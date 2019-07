Wegen Sanierung: K134 zwischen Konz und Trier gesperrt

Im Rahmen seiner Sitzung am 18. Februar hat der Kreisausschuss die Umsetzung verschiedener Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen aus Mitteln des allgemeinen Straßenunterhalts beschlossen, darunter auch der Deckschichterneuerung der K 134 zwischen der Brücke Karthaus in Richtung B 51 (Trier). Um die Verkehrsbehinderungen auf der viel befahrenen Strecke (durchschnittlich circa 10.500 Fahrzeuge pro Tag) möglichst gering zu halten, werden die Arbeiten während der Sommerferien durchgeführt.

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf insgesamt 139.593,06 Euro.

RED