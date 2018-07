Winzer, Oldtimer und viel Musik: Heimat-und Weinfest in Konz

Freitag

Am Freitag, 13. Juli, findet um 20 Uhr die offizielle Eröffnung des Heimat- und Weinfestes statt. Vorher wird der durch den Motorsportclub Konz initiierte Oldtimercorso die Weinköniginnen der Region zum Festplatz am Markt chauffieren – musikalisch begleitet von der Winzerkapelle Oberemmel. Im Beisein der Hoheiten haben dann die Kandidatinnen zur Wahl der Saar-Obermosel-Weinkönigin Gelegenheit, sich dem Publikum vorzustellen. Anschliessend werden die Sieger des Jungwinzerwettbewerbs 2018 der Öffentlichkeit vorgestellt und offiziell gekürt. Moderiert wird die Eröffnung von Weinmundwerker und Radiomoderator Thomas Vatheuer. Die künstlerische Umrahmung des Abends übernehmen der Musikverein "Harmonie" Könen und die Showtanzgruppe "Rainbow", bevor gegen 22.30 Uhr das Eröffnungsfeuerwerk das nächtliche Konz in Szene setzen wird. Im Anschluss daran präsentiert die heimische Musikgruppe "feinherb" bodenständigen Pop und Rock. Hinter dem Verwaltungsgebäude II bietet ab 20 Uhr das Haus der Jugend Nachwuchsmusikern und regionalen Bands im Rahmen der "HdJ Necomer Bühne" die Möglichkeit, sich einem größeren Publikum zu präsentieren.

Samstag

Am Samstag, 14. Juli, locken zahlreiche Musik-Acts auf den Festplatz: Die abwechslungsreiche Live-Show der Partyband "Teamwork" wird die Besucher mit einer Kombination aus Rock, Pop, Soul, Funk, TOP40 und Partyhits fesseln – während das Haus der Jugend hinter dem Verwaltungsgebäude II mit der "DJ-Night" das jüngere Publikum bestens unterhält.

Sonntag

Der Festsonntag, 15. Juli, startet obligatorisch um 8 Uhr mit dem Oldtimertreffen des Motorsportclubs auf dem Möbel Martin Parkplatz. Nach dem Festgottesdienst, Oldtimercorso und Frühschoppenkonzert der "Concordia Konz" beginnt um 14.30 Uhr auf der Bühne vor dem Rathaus die Aufführung des Kindermusicals "Rumpelstilzchen" bevor gegen 15 Uhr der Kindernachmittag mit dem Spielmobil hinter dem Verwaltungsgebäude II an den Start geht. Ab 20 Uhr sorgt die Band "Männer" für einen unterhaltsamen Abend der Festgäste. Die Besonderheit: Die Gruppe singt ausschließlich deutsche Songs, von Herbert Grönemeyer über Udo Lindenberg, Peter Maffay und vielen anderen deutschsprachigen Bands und Künstlern.

Montag

Und auch der Montag, 16. Juli, steht noch einmal im Zeichen von viel Musik und spricht alle Altersklassen an. Der populäre Trierer Startenor Thomas Kiessling wird am Nachmittag auftreten – umrahmt von den "Original Konzer Musikanten". Am Abend rockt dann zum Abschluss die saarländisch-rheinland-pfälzische Band "Jomtones" und versprechen "eine Reise in die Gefilde der modernen Popmusik, pflichtbewusst klassisch und alt genug, um auch mal ein Statement zu bringen."

Sonderbusse

Während den Festtagen kommen im Bereich der Verbandsgemeinde Konz wie in den Jahren zuvor Sonderbusse zum Einsatz, die für einen sicheren Transport der Festbesucher sorgen. Die genauen Abfahrtszeiten können die Besucher der Broschüre entnehmen, der kostenlos an alle Haushalte in der VG verteilt wird und während des Festes an den Weinständen vorrätig ist. Die Broschüre ist auch online erhältlich.



Für die Autofahrer stehen die Parkdecks im Kaufland-Parkhaus in der Stadtmitte kostenlos zur Verfügung.

