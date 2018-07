Heiße Beats und Feuerwerk: Tausende feiern beim Moselfest

Trier. Am Freitag ist das 63. Zurlaubener Moselfest gestartet. Bei herrlichem Sommerwetter kamen Tausende an das Moselufer, um gemeinsam zu feiern."Rien ne va plus - Nichts geht mehr" hieß es am Samstag. Kein Parkplatz, kein Stehplatz und keinZutritt zur Festmeile. Rund 20.000 Besucher lockte das Moselfest mit seinem Feuerwerk auf dasGelände, so dass es zeitweilig nicht möglich war auf dieses…