75-jähriger Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Der 75-jährige war mit seinem Roller auf der L 143 Richtung Trier unterwegs. Eine 59-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Trier-Saarburg wollte zeitgleich von dem Parkplatz eines Supermarktes kommend auf die L 143 in Richtung Schöndorf einbiegen. Hierbei übersah sie den Rollerfahrer und es kam zur Kollision. Der 75-Jährige stürzte und zog sichschwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Er wurde in ein Trierer Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Im Einsatz waren neben der Polizeiinspektion Trier, ein Rettungswagen der Rettungswache Pluwig sowie ein Hubschrauber der Luxemburg Air Rescue. Während der Unfallaufnahme musste die L 143 für circa 25 Minuten in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

RED