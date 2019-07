Brennende Thujahecke gefährdet Wohnhaus

Bombendrohung: Polizei sucht Zeugen

Bad Kreuznach Stadt. In den frühen Morgenstunden am Dienstag, 2. Juli, musste das Wohngebäude Agnesienberg 1 in Bad Kreuznach wegen Bombendrohung geräumt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche die Drohanrufer möglicherweise in oder in der Nähe von jenen zwei öffentlichen Telefonzellen in der Innenstadt gesehen haben, von denen die Bombendrohungen abgesetzt wurden.

