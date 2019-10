Ein 58-jähriger aus der Verbandsgemeinde Kell am See war auf der Stecke in Richtung Pluwiger Hammer unterwegs. Kurz hinter Pluwig verlor er aus noch nicht abschließend geklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Auto einer 23-jährigen aus der VG Trier-Land. Beide erlitten schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Im Einsatz waren neben zwei Streifenwagen der Polizeiinspektion Trier auch die Feuerwehren Pluwig-Gusterath und Schöndorf sowie ein Notarzt, zwei Rettungswagen und die Straßenmeisterei Hermeskeil. Für die Dauer von circa zwei Stunden war die L 143 für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme voll gesperrt.

RED