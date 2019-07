Buntes Programm und viel Sport: Fisch lädt zur Kirmes ein

Brüderkrankenhaus gehört deutschlandweit zu den Besten

Trier. In der vor kurzem veröffentlichten Studie "Deutschlands beste Krankenhäuser" des Frankfurter F.A.Z.-Instituts und des Hamburger Instituts für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) wurde das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier in der Größenklasse 500 bis 800 Betten als bestes Krankenhaus in Rheinland-Pfalz und als fünftbestes Krankenhaus in Deutschland ausgezeichnet.