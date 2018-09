Frau mit Säugling klaut hochwertige Spirituosen

Nachdem die Frau verschiedene Waren zum Bezahlen auf das Kassenband gelegt hatte, löste sie beim Passieren der Kasse einen Analarm aus. Eine Überprüfung ergab, dass sich in der

Tragetasche des Kinderwagens und in der Wickeltasche sieben hochwertige Spirituosenflaschen im Gesamtwert von 182 Euro befanden. Einige Flaschen lagen im Fußbereich des Säuglings. Die Frau ist bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Ebenfalls wurde sie wegen eines Haftbefehls gesucht. Die 21-Jährige wurde vorläufig festgenommen und mit ihrem Kind zur Polizeiinspektion Saarburg gebracht.



Das Jugendamt der Kreisverwaltung Trier-Saarburg wurde über die Festnahme der Mutter in Kenntnis gesetzt und erschien bei der Polizeiinspektion, um den Säugling zu übernehmen. Später wurde das Kind wohlbehalten dem Vater und Ehemann der 21-Jährigen übergeben.



Am 19. September wurde die Frau einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Trier vorgeführt, dieser erließ Untersuchtungshaft. Im Anschluss wurde sie in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

