Hanggelände unter Altfels brennt

Einbrecher schieben Rollos hoch - Bewohner schlafen

Metternich. Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag, 23. Juli in ein Haus in der Bergstraße in Weilerswist-Metternich eingebrochen. Während die Bewohner schliefen, schoben die Täter die Rollläden hoch und gelangten durch die geöffnete Terrassentür ins Haus.