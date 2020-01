Hilfe für Rudolf: 1960 Euro Spenden und 60 neue Lebensretter

Ortsbürgermeister Siegfried Büdinger und die Mitglieder des Ayler Gemeinderats haben während der Hilfsaktion für Rudolf und andere Blutkrebspatienten viele Hände geschüttelt: Jedem wurde persönlich gedankt, der ins Bürgerhaus kam, um den Aufruf mit der Registrierung als Stammzellspender oder mit einer Geldspende zu unterstützen. Rund 60 Menschen gaben eine Speichelprobe ab und 1300 Euro wurden in die Spendendose gesteckt, so dass sich der Spendenstand auf mehr als 1960 Euro erhöht hat.

"Ein Zeichen gegen Leukämie gesetzt"

Büdinger freut sich über die Resonanz der Menschen aus Ayl und der Umgebung: "Danke an die Mitglieder des Gemeinderats und der Frauengemeinschaft Ayl, die bei Abbau, Aufbau und Diensten mitangepackt oder Kuchen gespendet haben, wie auch die Biebelhausener Mühle. Viele Menschen aus der Umgebung haben sich versammelt und ein Zeichen gegen Leukämie gesetzt – mit der Registrierung, einer Geldspende oder einfach nur, um Solidarität zu zeigen. Es freut mich, dass bereits so viele junge Menschen von hier als Spender typisiert sind."

"Ich finde es wichtig, zu helfen"

Ein Beispiel dafür ist Dominik Thömmes, der sich während dem Jugendfeuerwehr-Zeltlager in Thom bei der Birkenfelder Datei registriert hat. In Ayl hat er mit einer Geldspende die Hilfe für Leukämie- und Tumorpatienten unterstützt. "Ich bin bei der Feuerwehr Ayl aktiv und finde es einfach wichtig, zu helfen." Der 30-jährige Sascha Janitzki aus Tawern hat die Gelegenheit in Ayl genutzt: "Eigentlich wollte ich mich schon längst als Stammzellspender registrieren lassen. Ich habe in der Zeitung über den Termin gelesen. Da ich ganz in der Nähe wohne, war es kein großer Aufwand, hierher zu fahren und eine Speichelprobe abzugeben."

Positives Fazit

Susanne Morsch, Vorstandsvorsitzende der gemeinnützigen Stefan-Morsch-Stiftung zieht ein positives Fazit: "Ein großes Dankeschön an die Organisatoren und Unterstützer in Ayl. Es sind nicht bloß 60 Speichelproben, sondern 60 Mal die Chance auf Leben, für Leukämiepatienten wie Rudolf und andere Betroffene."

So werden Stammzellen gespendet

Die Speichelproben aus Ayl werden jetzt im HLA-Labor der Stiftung in Birkenfeld unter Hochdruck auf die genetischen Gewebemerkmale analysiert. Kommt man als Spender in Frage, nehmen Mitarbeiter der Stiftung Kontakt auf. Stammzellen kann man auf zwei Arten spenden: Am häufigsten wird heute die periphere Blutstammzellspende angewandt. Das funktioniert so ähnlich, wie die Blutplasmaspende oder Dialyse und dauert drei bis fünf Stunden. Weitaus seltener ist die Knochenmarkspende, bei der die Stammzellen aus dem Beckenkamm entnommen werden. Das wird unter Vollnarkose gemacht. Weitere Informationen gibt es online und unter der gebührenfreien Hotline 0800/76 67 724 sowie bei Facebook und Instagram.

Termine

Bei folgenden Blutspendeterminen im Kreis Trier-Saarburg kann man sich auch als Stammzellspender bei der Stefan-Morsch-Stiftung registrieren:

Donnerstag, 30. Januar, 17 bis 20.30 Uhr, Saarburg, in der Turnhalle des Gymnasiums, Graf-Siegfried-Straße 72

Freitag, 14. Februar, 17.30 bis 20.30 Uhr, Wincheringen, Grundschule, Helfauter Straße 15

Mittwoch, 19. Februar, 17.30 bis 20.30 Uhr, Schöndorf, Bürgerhaus, Bergstraße

Freitag, 28. Februar, 16 bis 20 Uhr, Hermeskeil, Hochwaldhalle, Schulstraße 39

Spendenkonto

Geldspenden können weiterhin auf das Konto IBAN: DE35 5625 0030 0000 0797 90 SWIFT?BIC: BILADE55XXX, Stichwort "Hilfe für Rudolf und andere", eingezahlt werden.

RED