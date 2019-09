Ins Schleudern geraten und auf Gegenfahrbahn gerutscht

VG Saarburg. Zwei Autos sind am Samstag, 7. September, gegen 15.05 Uhr in der Brückenstraße in Saarburg zusammengestoßen.Ein 20-jähriger Autofahrer war in der Brückenstraße aus Richtung Beurig kommend in Richtung Innenstadt unterwegs. Kurz hinter dem Altstadttunnel kam er ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hierbei kollidierte er frontal mit dem PKW eines…

