Interaktive Stele in Betrieb

Anhand der Stelen entlang der Route, die durch Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland führt, haben die Bürger die Möglichkeit, mehr über Designetz zu erfahren.

Effiziente Steuerung

In Wincheringen steht die Säule für das Projekt Smart Operator, das von innogy bereits im April 2015 in Wincheringen in Betrieb genommen wurde, um mit Hilfe von künstlicher Intelligenz eine effiziente Steuerung und Überwachung des Niederspannungsnetzes zu schaffen. Die Ergebnisse dieses Projekts, an dem rund 50 Haushalte in Wincheringen teilnahmen, können ab sofort an der interaktiven Stele von Designetz mit einer App über das kostenlose WLAN der Stele heruntergeladen werden. Außerdem wird weiteres Wissen über die Energiewende, deren Herausforderung und Strategien für die Zukunft auf spielerische Art vermittelt.

Wissens-App kostenlos

So können Nutzer zum Beispiel den Wind wehen oder die Sonne scheinen lassen, um einen Einblick in das Energiesystem von morgen zu erhalten. "Dass gerade Wincheringen für dieses Zukunftsprojekt der Energiewende ausgesucht wurde, sehe ich als positives Zeichen der Wertschätzung und Sicherung des ländlichen Raums", erklärte Ortsbürgermeister Elmar Schömann. Auch Landrat Günther Schartz sieht in dem Forschungsprojekt Smart Operator ein Energiesystem der Zukunft. "Unser Ziel ist es, mit Designetz einen Rahmen zu schaffen, der die Erneuerbaren Energien, ohne Netzausbau, optimal in das Energiesystem integriert. Dazu ist der Smart Operator hier in Wincheringen ein wichtiger Bestandteil", betonte Joachim Schneider, Bereichsvorstand von Technik und Operations innogy. Laut Stefan Willing, Leiter des Projektes Smart Operator, hilft diese Technik die Leistungsschwankungen im Ortsnetz auszuregeln und damit Ressourcen optimal auszuschöpfen.

