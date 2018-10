Konzer-Doktor-Wohnbrücke wird Realität

Eventum Wittlich: Unbekannte richten Schaden an

Wittlich. Zu einer heblichen Sachbeschädigung am Eventum Wittlich kam es in der Nacht zum Sonntag, 30. September. Unbekannte beschädigten mutwillig ein größeres Fensterelement an dem vielseitig genutzten Gebäude. Sie hinterließen hierbei ihr Tatmittel, einen massiven Betonfuß. Die Polizei geht davon aus, dass ihn die Täter von einem bisher unbekannten Ort zum Eventum geschleppt und gegen das Fensterelement geworfen haben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen, Tel.: 06571/926-0 oder piwittlich@polizei.rlp.de