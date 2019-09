Motorradfahrer bei Unfällen in der Region verletzt

Trier ist die beste Stadtradel-Kommune des Landes

Trier. In Trier wurde landesweit am häufigsten in die Pedale getreten: Bei der Aktion "Stadtradeln" landete Trier in Rheinland-Pfalz auf Platz eins. Die meisten Kilometer in der Moselstadt legte Mario Spang zurück.

