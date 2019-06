Motorradfahrer verursacht Unfall und flüchtet

Erinnerungen an die jüdische Geschichte Echternachs

Kreis Bitburg / Prüm. An vier Orten in Echternach werden am 27. Juni insgesamt 20 Stolpersteine im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Judeum Epternacum" verlegt. Am 27. Januar 2018, dem 73. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz, fand im Trifolion Echternach das Konzert zum Internationalen Holocaust Gedenktag statt. Dieses Konzert bildete den Auftakt einer besonderen Veranstaltungsreihe…

