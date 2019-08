Nach Vandalismus: Neuer Platz für Bücherschrank

Die Bibliobox ist eine ehemalige französische Telefonzelle, die im Rahmen eines Partnerschaftsprojektes der Partnerstädte Saarburg und Sarrebourg zu einer Tauschbibliothek umgestaltet wurde. Die Bücher können kostenlos zum Lesen mitgenommen werden. Das mitgenommene Buch kann durch ein anderes ersetzt werden oder später wieder in die Bibliobox zurückgebracht werden. Die Benutzung ist kostenlos. Die Bücherbox ist frei zugänglich.

Aus Alt mach Neu

Aus Alt mach Neu: Das hatten sich die Schüler der Berufsbildenden Schule Saarburg und des Berufsbildenden Lycée Dominique Labroise Sarrebourg in 2017 gedacht und für die Stadt Saarburg in einer gemeinsamen Projektarbeit zwei alte französische Telefonzellen zu modernen öffentlichen Bücherschränken umgestaltet. Unter dem französischen Projektnamen "Bibliobox" stellte die Stadt Saarburg die Boxen an der Kulturgießerei und im Bahnhofsbereich im Außenbereich des Jugendzentrums Saarburg auf. Nach der Schließung des Bücherladens im Krankenhaus und der Sachbeschädigung der Box am Bahnhof entschied die Stadt sich für den neuen Standort am Kreiskrankenhaus. Im Jugendzentrum Saarburg versorgt seit einiger Zeit ein Tauschregal die Jugendlichen und Besucher weiter mit Lesestoff. Nach der Sachbeschädigung mussten die Scheiben und das Regal vollständig erneuert werden. Zuvor musste kaputtes Material abgetragen, die Box gereinigt und neu lackiert werden. Unterstützt wurde die Stadt Saarburg hierbei vom Förderverein des Krankenhauses St. Franziskus Saarburg.

Neue und gespendete Bücher warten auf Leser

Die Bücherboxen sind teils mit neuen Büchern, teils mit gespendeten Büchern gefüllt. Die Koordination des Angebots in den Bücherboxen haben Paten übernommen: für die neue Bibliobox am Krankenhaus haben die Deutsch-Französische Gesellschaft Saarburg und der Förderverein des Krankenhauses St. Franziskus die Patenschaft übernommen. Bürgermeister Jürgen Dixius: "Ich bedanke mich bei allen Beteiligten für die Wiederaufstellung der Bibliobox. Der entstandene Schaden war groß. Die heutige Wiederaufstellung zeigt, dass Sachbeschädigung und Vandalismus geahndet werden. Die Bücherbox ist ein Zeichen gegen diese Zerstörung." Auch der Verwaltungsdirektor des Kreiskrankenhauses, Matthias Gehlen, dankte den Beteiligten, dass man sich für den Standort am Kreiskrankenhaus entschieden habe. "Vor allem unsere Patienten sowie deren Besucher werden von dem Angebot profitieren."

Hintergrund

Initiiert wurde das in 2014 gestartete Projekt vom europäischen Robert-Schuman-Zentrum und den Partnerstädten Sarrebourg und Saarburg. Neben der Bibliobox am Kreiskrankenhaus St. Franziskus steht Interessierten noch eine weitere Bibliobox an der Kulturgießerei zur Verfügung.

