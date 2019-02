Närrischer Bahnhof beim KC Wincheringen

Auch Prinz Börns der I. vom Wenicher Bahnhof (Patrick Börns) mit Prinzessin Janina die I. aus dem Mannebacher Tal (Janina Bohr) erreichten den Bahnhofsvorplatz und forderten: "Wir feiern die ganze Nacht, bis die Oberleitung kracht." Ein Angestellter der Bahnhofsmission (Johannes Permesang) verriet, der Prinz sei so stark wie eine Rangierlok. Max Plunien versuchte vergeblich mit seinem sächsischen Akzent am Fahrkartenautomat einen Fahrschein zu bekommen. Als Luxemburger, der in Wincheringen lebt, wunderte sich Lukas Remmel, dass die Kinder mit eins, zwei, drei zählen, statt wie in Luxemburg eine Million, zwei Millionen, drei Millionen. Mit seinem Einblick in die luxemburgische Seele erntete er viel Applaus. Ebenfalls für eine ausgelassene Stimmung sorgten die jungen Gardetänzerinnen mit ihren gekonnt einstudierten Darbietungen sowie die Stay-Fit- Ladies mit einem heißen Showtanz.

JM

Fotos: Mohsmann