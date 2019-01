Österreichische Nachwuchstalente in Freudenburg

Meena Cryle, Chris Fillmire, Marlene Lacherstorfer und Frank Cortez sind vier junge Künstler, die fernab von Genre-Denken und Klischees eine ehrliche und mitreißende Musik hervorbringen. Southern Soul, Blues und Rock'n'Roll – so heißen die gängigen Stilrichtungen, mit denen die Formation aus Österreich am häufigsten etikettiert wird. Nachdem sie in den vergangenen Jahren reichlich Tour- und Studioerfahrung in Europa und den USA gesammelt haben, vertrauen sie aber mehr denn je auf die eigene Muse.

Meena Cryle & The Chris Fillmore Band belegten bei der European Blues Challenge 2011 in Berlin den 2. Platz und begeisterten Jury und Publikum bei der International Blues Challenge in Memphis 2013. Außerdem war Meena für den "Amadeus - Austrian Music Award 2013" nominiert. Über 200 Konzerte hat die Band in der aktuellen Besetzung gespielt. "In den vergangenen zwei Jahren", erklärt Frontfrau Meena, "ist aus uns eine taffe, tighte Band geworden. Die anderen kennen jede meiner Bewegungen, jedes noch so kleine Zeichen und sie können meinen Emotionen mühelos folgen. Sie bereiten mir das perfekte musikalische Gerüst und sind alle drei Spitzenmusiker."

Info und Tickets

Das Konzert findet am Freitag, 8. Februar, um 21 Uhr (Einlass 20 Uhr) im Ducsaal in Freudenburg statt. Karten kosten im Vorverkauf 19 Uhr und an der Abendkasse 22 Euro. Erhältlich sind die Tickets auch beim WochenSpiegel. Weitere Infos gibt es hier.

RED