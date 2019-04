Saarburg erschließt neuen Wohnraum

Gladiatoren gegen Falken – Erstes Playoffspiel in Nürnberg

Trier. Es ist die spannendste Zeit der Saison - Playoffs. Im ersten Endrundenspiel treffen die RÖMERSTROM Gladiators Trier am Samstag, 6. April, auf die Nürnberg Falcons. Die Falken hatten in der regulären Saison den dritten Tabellenplatz erreicht und gehen damit als Favorit in diese Partie. Sprungball in der Halle am Airport Nürnberg ist um 19.30 Uhr.