Saarburg lädt zum Nussknacker-Sonntag

In der autofreien Innenstadt lässt es sich an diesem Tag entspannt einkaufen. Ein Kinderkarussell, Getränke- und Essenstände laden zum Verweilen ein. Freuen können Besucher sich beispielsweise auf Glühwein, Waffeln und Nussecken. Für Livemusik sorgt ab 14 Uhr die Gruppe "Sing out Loud" an der Sparkasse. Mehr als 30 Marktstände runden Angebot des Saarburger Einzelhandels ab.

Lions Club – Los-Aktion

Auch in diesem Jahr veranstalten die Frauen des Lionsclub Saarburg wieder die traditionelle Los-Aktion für einen guten Zweck mit Sofort-Gewinnen wie Gutscheinen und Sachpreisen der Saarburger Fachgeschäfte. Die Los-Aktion findet vor dem "Schwarzen Kopf – neben Blumen Kölling" von 12 bis 18 Uhr statt. Angeboten werden hier auch Kaffee und selbstgebackene Kuchen, warme Suppen, Glühwein, Kinderpunsch, Sekt von Saar und Mosel und andere herzhafte Leckereien. Der Gesamterlös dient der Förderung des Projekts "Klasse 2000 – stark und gesund in der Grundschule" für die Saarburger Grundschulen.

Spaß für Kinder

Auch an die Kleinen wird in Saarburg immer gedacht. Ein Kinderkarussell gibt Spaß für Groß und Klein. Kindermode von Kopf bis Fuß wird in vielen Fachgeschäften Saarburgs groß geschrieben. Dazu auch Spielzeug und Geschenkartikel.

Gewinnspiel "Knack die Nuss"

Für besondere Spannung sorgt das Gewinnspiel "Knack die goldene Nuss". Am Nussknacker-Sonntag können in allen teilnehmenden Geschäften des Saarburger Gewerbeverbandes goldene Nüsse gezogen und sofort Preise gewonnen werden.

Abends findet im Anschluss an die Andacht in der Pfarrkirche St. Laurentius, die um 18 Uhr beginnt, der Martinsumzug startet.

