Saarburger Markttage: Nachwuchsmusiker gesucht!

Drei Tage bieten die Markttage ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein geboten. Livebands werden an zwei Tagen auf zwei Bühnen die Besucher unterhalten. In diesem Zusammenhang gibt es am Samstag, 6. Juli, eine eigene Jugendbühne für die jüngeren Besucher der Markttage. Gegen Mittag wird hier ein eigenes Programm mit Eddi Zauberfinger und Malangeboten veranstaltet. In den Abendstunden werden dann junge, regionale Livebands auftreten. Dafür werden noch junge talentierte Nachwuchsmusiker gesucht. Egal ob HipHop, Rap, Rock oder Pop, Band oder Solist - die Musikrichtung spielt keine Rolle.

Info und Anmeldung

Beginn der Konzerte am 6. Juli ist um 18 Uhr. Ihr fühlt euch angesprochen und habt Lust auf einen Auftritt auf der Jugendbühne? Dann meldet euch bis zum 24. Juni im Jugendzentrum Saarburg an, Telefon 06581/2412, E-Mail: info@juz-saarburg.de.