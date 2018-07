Saarburger Serenaden: Eintauchen in die Welt der Klassik

Das Programm ist einzigartig: Es ist darauf ausgerichtet, das Zusammenmusizieren zu fördern und viele unbekannte Perlen klassischer Musik darzubieten. Es umfasst ein breit gefächertes Repertoire - vom Zeitalter des Barock bis heute, mit einer Auswahl von kammermusikalischen Werken in unterschiedlicher Besetzung, bis hin zur leichten und unterhaltsamen Musik. Das in kürzester Zeit einstudierte, klassische Programm wird dem Publikum in acht abendlichen Konzerten präsentiert. Schauplätze werden historische und kulturelle Orte in und um Saarburg sein: die Stadthalle, die Kirche St. Laurentius sowie die "Kulturgießerei" in Saarburg, das Cloef-Atrium in Orscholz, das Bürgerhaus Winzerkeller in Irsch/Saar und die Bettinger Mühle in Schmelz. In den Räumen des Saarburger Gymnasiums und der Grundschule St. Laurentius werden internationale Künstler ihre musikalischen Erfahrungen und Kenntnisse an die jungen Studenten weitergeben.

Musikliebhaber können während dieser zwei Wochen ein vielseitiges Programm an ausgesuchten Schauplätzen genießen. Den Auftakt machen die Professoren am 19. Juli, gefolgt von mehreren Konzerten der Studenten.

Termine

Donnerstag, 19. Juli, 19.30 Uhr: Saarburg, Stadthalle

Samstag, 21. Juli, 19.30 Uhr: Saarburg, St. Laurentius Kirche

Sonntag, 22. Juli, 18.30 Uhr: Schmelz, Bettinger Mühle (Open Air)

Dienstag, 24. Juli, 19.30 Uhr: Irsch/Saar, Bürgerhaus Winzerkeller

Mittwoch, 25. Juli, 19.30 Uhr: Orscholz, Cloef-Atrium

Donnerstag, 26. Juli, 19.30 Uhr: Saarburg, Stadthalle

Freitag, 27. Juli, 19.30 Uhr: Saarburg, Kulturgießerei (Operetten/Unterhaltungsmusikabend)

Sonntag, 29. Juli, 19.30 Uhr: Saarburg, Stadthalle

Mehr Informationen über das Festival gibt es hier.

RED