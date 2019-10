Sanierung der Saarburger Stadtmauer hat begonnen

87-Jähriger von Zug erfasst

Thür. Am späten Mittwochvormittag, 2. Oktober, ist ein 87-jähriger Mann am Bahnübergang in Thür von einem Zug erfasst worden.Beim Überqueren des mit Drehkreuz gesicherten Personenübergangs übersah der 87-Jährige offensichtlich eine herannahende Regionalbahn. Trotz Achtungspfiff und sofort eingeleiteter Schnellbremsung erfasste der Zug den Mann, der in der Bahnböschung zum…