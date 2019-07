Stadtlauf: Saarburg und die Region schnüren die Laufschuhe

Der RÖMERSTROM Bambinilauf macht am 5. Juli den Anfang. Auf einer Strecke von 500 Metern können die Kleinsten Lauferfahrung sammeln. Um 17.20 Uhr macht sich die Jugend 1,8 Kilometer im POLARIXPARTNER Jugendlauf auf den Weg vom Heckingplatz bis zum Kreisel im Hagen und wieder zurück. Der 5,3 Kilometer lange ELATEC-Firmen- und Jedermannlauf startet um 18 Uhr. Im Anschluss um 19 Uhr machen sich die Profis im AUTOHAUS WERNER Hauptlauf Konkurrenz. Die 10 Kilometer lange Strecke führt zuerst durch die Saarburger Innenstadt. Dann geht es weiter durch die historische Altstadt im Staden und auf dem Saarradweg zurück, mit einem Blick auf die Saarburger "Skyline". Über einen kurzen Anstieg zum Kunohof retournieren die Läufer in die Stadt.

Stimmen zum Stadtlauf

Das Organisatorenteam um Thomas Müller, Fabian Herber und Holger Bach freut sich schon: "721 Läufer aus 20 Nationen kamen bereits im vergangenen Jahr trotz sehr heißen Wetters ins Ziel. Das Konzept hat sich bewährt. Daher wird sich an den Strecken und am Ablauf nichts ändern. Erstmals werden in 2019 aber die Besten des einzigen Anstiegs der Strecke mit der HILL-FITNESS-Bergwertung ausgezeichnet und wir haben die Verpflegung der Läuferinnen und Läufer deutlich optimiert und sind hier bestens aufgestellt."

Marco Hausen, Vorsitzender und Präsident der TuS Fortuna 1884 Saarburg e. V., ergänzt: "Wir führen diese besondere Veranstaltung gemeinsam mit vielen ehrenamtlichen Helfern auch aus anderen Vereinen durch. Es ist daher eine besondere Veranstaltung für uns als Verein, zum einen wegen der guten Vereinszusammenarbeit, aber auch wegen der positiven Außenwirkung dieses Sportevents."

Bürgermeister Jürgen Dixius sagt: "Die besonders sehenswerte Laufstrecke und die Atmosphäre der Saarburger Markttage machen den Reiz des Saarburger Stadtlaufs aus. Ich hoffe, dass wir in diesem Jahr mehr als 1.000 Sportler in Saarburg begrüßen dürfen und wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Erfolg, besonders den Kleinsten. Herzlich bedanken möchte ich mich beim Organisationsteam, dem Veranstalter TuS Fortuna 1884 Saarburg e. V., dem Saarburger Gewerbeverband und den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die diese Veranstaltung erst möglich machen."

Online anmelden

Auf der Webseite des Stadtlaufes gelangt man über einen Direktlink zu allen Läufen auf Ciplauf.de. Nach erfolgreicher Anmeldung wird eine Anmeldebestätigung per E-Mail versendet.

Läufe im Überblick

RÖMERSTROM Bambinilauf, 500 Meter, 17 Uhr, bis 7 Jahre, keine Teilnahmegebühr

POLARIXPARTNER Jugendlauf, 1,8 Kilometer, 17.20 Uhr, 8 bis 15 Jahre, Startgebühr 3 Euro

ELATEC Firmen- & Jedermannslauf, 5,3 Kilometer, 18 Uhr, ab 10 Jahren, Startgebühr 8 Euro

AUTOHAUS WERNER Hauptlauf, 10 Kilometer, 19 Uhr, ab 12 Jahren, Startgebühr 12 Euro

Straßensperrungen

Die Innenstadt ist für die Veranstaltung am 5. Juli von 16 bis 21 Uhr gesperrt. Die Sperrungen werden am Gymnasium Saarburg, am Kreisel am Rathaus, Kreisel "Im Hagen" und an der Laurentiusbrücke sein. Fragen zu den Sperrungen können direkt an info@stadtlauf-saarburg.de gerichtet werden.

RED