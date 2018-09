Sväng: Finnischer Mundharmonika-Sound in der Kulturgießerei

Mit Bass-, Akkord und zwei Sopran-Mundharmonikas, elektrisch verstärkt oder verzerrt, komponieren Eero Turkka, Eero Grundström, Jouko Kyhälä und Pasi Leino ihre eigenen Stücke, arrangieren den großen finnischen Komponisten Jean Sibelius neu und bedienen völlig unterschiedliche Stile. Kompakt, rhythmisch und wild kombiniert das virtuose Quartett skandinavischen Folk, finnischen Tango, südost-europäische Folklore, Countrymusik und Ragtime.

Über Sväng

Das Mundharmonika-Quartett Sväng wurde 2003 an der Sibelius-Akademie in Helsinki (Finnland) gegründet. Student Eero Turkka suchte für eine Prüfung in Komposition und Improvisation ein Projekt, dem sich drei weitere Musikstudenten anschlossen: Eero Grundström, Jouko Kyhälä (der erste Absolvent Finnlands, der im Fach Mundharmonika promoviert hatte) sowie Pasi Leino. Sie studierten eine Suite ein, die sich an rumänischer Volksmusik orientierte und mit der sie einen Riesenerfolg feierten. Fortan gingen sie auf Auslandstourneen. 2007 wurde Sväng als Vertreter Finnlands zur World Musik Expo entsandt.

Info

Das Konzert findet am Donnerstag, 6. September, um 20 Uhr, in der Kulturgießerei in Saarburg statt. Karten gibt es auch beim WochenSpiegel.

