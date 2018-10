Tresor gefunden - Polizei sucht Eigentümer

Nackter Mann schlägt Frau mit Hammer

Neuerburg. Am Freitagabend, 29. September, kam es zu einem größeren Polizeieinsatz in Neuerburg. Per Notruf wurde zunächst mitgeteilt, dass eine nackte männliche Person in der Nähe des Eifel-Gymnasiums herumlaufe. Die Person sei zudem mit einem Hammer bewaffnet. Unmittelbar danach wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand eine 50-jährige Frau in ihrem PKW sitzend von genannter Person mit dem Hammer attackiert. Sofort entsandte starke Kräfte der Polizei Bitburg konnten den 23-jährigen Tatverdächtigen noch am Tatort festnehmen. Hierbei leistete dieser erheblichen Widerstand. Zum Tatmotiv können aktuell noch keine weiteren Angaben gemacht werden. Die attackierte Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Stand sind die erlittenen Verletzungen nicht lebensbedrohlich. Die Kriminaldirektion Trier hat bereits die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Auskünfte stehen unter dem Vorbehalt der Staatsanwaltschaft Trier.