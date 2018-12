Über 80 Feuerwehrleute bei Wohnausbrand im Einsatz

VG Saarburg. In einem zweistöckigen Mehrfamilienhaus in der Saarburger Saarstraße ist am 29. Dezember gegen 6 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Über 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz.