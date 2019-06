Von Klassik bis Rock: Mittwochskonzerte am Boemundhof

Bands und Orchester aus der Region spielen viele unterschiedliche Musikrichtungen. Die Konzertreihe spannt einen Bogen von traditioneller Musik über Rock bis hin zu Irish Folk und Konzerten zum Mitsingen.

Musikverein eröffnet Konzertreihe

Die Mittwochskonzerte werden am 3. Juli traditionell mit dem Musikverein Saarburg-Beurig eröffnet. Am 10. Juli folgt ein Konzert der "Rambling Rovers" mit irischer Folk-Musik. Schwerpunkt des Konzerts am 17. Juli ist Rock und Pop mit der Gruppe "Fooling Around". Die Saarburger Kultband "Bauers Brass Band" konzertiert am 24. Juli. Am 31. Juli steht dann Deutschrock mit der Gruppe "Männer" auf dem Programm. An den beiden folgenden Konzerten werden wieder einheimische Klänge zu hören sein. Der Shanty-Chor Freudenburg singt Lieder von Wellen, Sehnsüchten, Wind und Meer am 7. August. Die Konzertreihe beschließt der Musikverein Saarburg am 14. August. Der Eintritt zu den Mittwochskonzerten ist frei. Beginn der Konzerte ist jeweils um 19.30 Uhr.

Tradition und Institution in Saarburg

Jürgen Dixius, Bürgermeister der Stadt Saarburg und stellvertretender Vorsitzender des Verkehrs- und Verschönerungsvereins, sagt: "Die Open-Air-Konzerte sind zu einer Tradition und Institution in unserer Stadt im Sommer geworden. Dafür gilt mein Dank allen Vorstandsmitgliedern, die in den vergangenen 41 Jahren diese Konzerte so beliebt gemacht haben. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit dem abwechslungsreichen Programm in diesem Jahr sowohl den Gästen aus der Region, als auch den Besuchern der Stadt unterhaltsame Stunden mit viel guter Musik bieten zu können."

Erlös fließt in schöneres Stadtbild

Mit dem Erlös aus dem Getränke- und Losverkauf der Mittwochskonzerte setzt sich der Verkehrs- und Verschönerungsverein Saarburg für ein schöneres Stadtbild ein. Die Beleuchtung des Schornsteins der Kulturgießerei und die touristischen Stelltafeln an den Stadteingängen im Bereich der Wander- und Radrouten Saarburgs wurden im vergangenen Jahr mit Unterstützung des Verkehrs- und Verschönerungsvereins finanziert. Zu den Projekten in den Vorjahren zählten unter anderem die neue Beleuchtung für die Pfarrkirche St. Marien in Beurig, der Gestaltung des Panoramawegs durch die Weinberge Saarburgs sowie die Neugestaltung eines Freizeitbereichs am Fruchtmarkt in Saarburg.

Hintergrund

Im Verkehrs- und Verschönerungsverein Saarburg engagieren sich viele Bürger seit 1956 ehrenamtlich für die Stadt. Die Geschichte des Vereins reicht aber mehr als 100 Jahre zurück. Mehr Infos über den Verein gibt es hier.

RED