Von der Weinprinzessin zur Weinkönigin

Zur Proklamation am vergangenem Samstag strömten tausende Besucher in den Weinort Nittel, um bei sommerlichen Temperaturen gemeinsam zu feiern. Die 24-jährige Lena Marx weiß genau, was in den folgenden Monaten auf sie zukommt. Schließlich hat sie als Prinzessin der scheidenden 13. Saar-Obermosel-Weinkönigin Antonia Reinsbach bereits zahlreiche Erfahrungen sammeln können: "Ich freue mich sehr darauf, noch ein weiteres Jahr lang Menschen, vor allem auch die Jüngeren, davon zu überzeugen, wie gut der Wein aus unserer Region schmeckt", verspricht die designierte Weinkönigin.

Unterstützt wird sie dabei von ihrer Prinzessin Lea Zengerli. Die 19-jährige ist sich sicher, dass sie in dem anstehenden Jahr viel lernen kann. Musikalisch begleitet wurde die Proklamation von dem Musikverein Moselland Nittel sowie dem Männergesangverein Nittel/Wincheringen.

Die Krönung erfolgt beim Saarweinfest in Saarburg, das von Samstag bis Montag, 1. bis 3. September, stattfindet.

JM