Vorfahrt missachtet: Autos stoßen bei Feuerwache zusammen

Nach ersten Ermittlungen der Polizei war ein 62-jähriger Autofahrer auf der B 51 von Serrig kommend in Richtung Saarburg unterwegs und wollte nach links zur Feuerwache "Am Saarufer" abbiegen. Hierbei übersah er einen aus Richtung Saarburg kommenden 59-jährigen Autofahrer, der Vorfahrt hatte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. An beiden PKW entstand erheblicher Sachschaden. Die Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Beide Fahrer sowie die Beifahrerin des 62-Jährigen wurden mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Während der Unfallaufnahme kam es lediglich zu geringen Beeinträchtigungen des fließenden Verkehrs. Im Einsatz waren Rettungskräfte des DRK Saarburg mit Notarzt, die Feuerwehr Saarburg, Angestellte der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell und die Polizei Saarburg.

