"Wald bewegt": Forstamt Saarburg beteiligt sich an Waldtagen

So startet das Wochenende am Freitag, 14. September, mit einer ganztägigen Fortbildung für Lehrkräfte, Menschen in der Kinder- und Jugendpflege sowie Erziehern am Walderlebniszentrum Trassem. Der Schwerpunkt des Tagesprogrammes liegt auf Natur- und Waldbegegnung sportlicher Art, erweitert durch Zugänge aus der Erlebnispädagogik.

Besucher können Bewegungsparcours testen

Der Samstag bietet als Waldaktionstag Besuchern verschiedene Bewegungsparcours an. So wird die Möglichkeit geschaffen, mit technischer Unterstützung auch Menschen mit Beeinträchtigungen ein Walderleben zu ermöglichen. Parallel wird im Rahmen eines Seminars das Klettern mit einfachen Hilfsmitteln ("Monkey-Tree") angeboten und geschult. Interessierte und Kletterführer sollen einen Einblick in die Vielfalt der Bewegungsmöglichkeiten im geschlossenen Waldbestand und entsprechende Sicherungstechniken erhalten und sich für den Berufsalltag weiterqualifizieren. Auch einen eigenen Bewegungsparcours für Familien mit Kinder wird es geben. Der Waldtag endet mit einem "Feuerlauf".

Waldtage enden mit Konzert

Die Waldtage werden am Sonntag mit einem klassischen Waldkonzert in der Lehr- und Informationshütte des Walderlebniszentrums Trassem ausklingen. Den Abend gestalten Myriam Speck (Sopran), Anna Müller (Horn) und Sonja Kranich (Klavier). Auf dem Programm stehen unter anderem bekannte Werke von Johannes Brahms, Franz Strauss, Georg-Friedrich Händel oder Ludwig van Beethoven. Beginn ist um 17 Uhr. Der Eintritt beträgt 12 Euro, für Kinder und Studenten 60 Euro. Reservierungen von Karten unter der Telefonnummer 06581/2681, Restkarten gibt es an der Abendkasse.

Hintergrund

Von Freitag bis Sonntag, 14. bis 16. September, finden die 1. Deutschen Waldtage statt. Unter dem Motto "Wald bewegt" laden Forstleute und Waldbesitzer zu einem Walderleben, Dialog und Kooperation ein. Mit dem Deutschen Olympischen Sport-bund (DOSB) wurde ein Kooperationspartner gefunden, der seine Mitgliedsvereine zu gemeinsamen Aktivitäten im Wald aufgerufen hat. Damit sollen ein gegenseitiges Verständnis und ein nachhaltiger Interessenausgleich gefördert werden.

