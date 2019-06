Zehn Tore und 6.650 Euro für guten Zweck

Die Lotto-Elf hat wieder Station in der Region gemacht. Rund 300 Zuschauer waren bei bestem Fußballwetter ins Saarburger Stadion am Kammerforst gekommen, um das Duell der (ehemaligen) Fußballstars gegen die "Fortuna Oldies und Freunde" zu erleben. Seit 20 Jahren schnüren Fußball-Idole verschiedener Generationen ihre Fußballschuhe im Dienst der guten Sache für die Lotto-Elf. In Saarburg dabei waren, unter anderem Guido Buchwald (Weltmeister 1990), Harry Koch und Marco Reich (beide 1998 Deutscher Meister mit Kaiserslautern), oder der frühere Nationalspieler Dariusz Wosz. Neben Trainer Edgar Schmitt ("Euro-Eddy") als Betreuer an der Seitenlinie: der Weltmeister von 1954, Horst Eckel. Am Ende hieß es nach einem unterhaltsamen Fußballspiel 9:1 für die Lotto-Elf, die in Saarburg ihr 233. Spiel bestritt.

Über 6.000 Euro für die AWO

Bereits in der Halbzeit wurde ein Scheck in Höhe von 6.650 Euro an die Vertreter der Arbeiterwohlfahrt (AWO) überreicht, die in diesem Jahr ihr 100. Jubiläum feiert. "Wir sind auch in der Familienpflege tätig und haben festgestellt, dass alte Menschen sich zurückziehen, wenn die Partnerin oder der Partner stirbt. Diesen Menschen möchten wir helfen, ihren Weg zurück in den Alltag zu finden. Aber das Personal für diese Aufgabe zu schulen ist sehr teuer. Daher freuen wir uns sehr über die Unterstützung", sagte Hans-Georg Götze, der Vorsitzende des Kreisverbandes Trier-Saarburg. Auch die Krankenkasse IKK Südwest unterstützt die Intention des Spiels. Vorstandsmitglied Jörg Loth dankte den Organisatoren und beiden Mannschaften für ihren Einsatz für die gute Sache. Dietmar Suder, Leiter der Fußballabteilung des TuS Fortuna Saarburg freute sich über ein schönes Spiel. "Wir hatten auf ein paar mehr Zuschauer gehofft, aber ich bin dennoch hoch zufrieden", sagte Suder.

Handsigniertes Trikot überreicht

Neben dem Spiel gab es auch ein Rahmenprogramm mit einer Tombola, ein Cheerleader-Training mit Schauspielerin Nika Krosy-Wosz, einen Workshop in Rhythmischer Sportgymnastik und für Kinder und Jugendliche ein Schnuppertraining mit Darius Wosz und Wolfgang Kleff. Zum Abschluss bekam Hicham Oualid von den Fortuna Oldies als Spieler des Spiels von Weltmeister Guido Buchwald ein handsigniertes Trikot der Lotto-Elf überreicht.

Drei Jubiläen, ein Turnier

Anlass: 135 Jahre Fortuna Saarburg, 100 Jahre TuS Serrig, 10 Jahre SG Saarburg/Serrig

Kammerforst-Stadtion

Kammerforst-Stadtion Freitag, 21. Juni, 18 Uhr: Damenturnier

Samstag, 22. Juni, ab 10 Uhr: Autohaus Werner Cup (Internationales U13 Turnier), 17 Uhr: Bubbel-Ball-Turnier

Sonntag, 23. Juni: Freundschaftsspiele mit Teams aus Charbuy und Sarrebourg

MW