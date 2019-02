Zwei Unfälle mit schwer verletzten Motorradfahrern

Unfall auf der B 268

In Zerf kam es auf der B 268 in Höhe der Siedlung "Schurpenberg" (oberhalb des Zerfer Kreisverkehrs in Richtung Trier) um 16.31 Uhr zur Kollision eines Motorrads und eines Autos. Der Autofahrer wollte aus einer Grundstücksaufahrt auf die Fahrbahn einbiegen und übersah aufgrund der tief stehenden Sonne den von links kommenden Motorradfahrer. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Trierer Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Am Motorrad entstand Totalschaden, das Auto wurde stark beschädigt. Im Einsatz waren die DRK-Rettungswache Zerf, der LAR-Rettungshubschrauber aus Luxemburg sowie die Polizei Saarburg.

Unfall auf der K 124

Gegen 16.47 Uhr kollidierte auf der K 124 ein Motorradfahrer, der aus Richtung Rehlingerhof nach Saarburg-Kahren unterwegs war, frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Der Motorradfahrer war vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit im Verlauf einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten. Durch den Aufprall erlitt er schwerste Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Universitätsklinikum gebracht werden. Im Einsatz waren hier die Feuerwehren Saarburg und Beurig, der ADAC-Rettungshubschrauber "Christoph 16", die DRK-Rettungswache und der Notarzt aus Saarburg sowie Straßenmeisterei und Polizei Saarburg.

In beiden Fällen kam es für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten zu Verkehrsbehinderungen mit halbseitiger Sperrung auf den jeweiligen Streckenabschnitten.

RED