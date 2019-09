Zwei Unfälle mit verletzten Motorradfahreren auf der B 51

Motorradfahrer schwer verletzt

Gegen 14 Uhr fuhr ein 80-jähriger Mann aus dem Kreis Merzig-Wadern mit seinem PKW in einer Fahrzeugschlange auf der B 51 von Serrig kommend in Richtung Saarburg hinter einem Traktor her. Ein sich am hinteren Ende der Fahrzeugschlange befindlicher 21-jähriger Motorradfahrer aus dem Kreis Saarlouis setzte zum Überholen an. Als er in Höhe des PKW-Fahrers war, scherte dieser nach links aus und kollidierte mit dem Motorrad. Der Motorradfahrer kam auf der Gegenfahrbahn zu Fall und schleuderte in die Böschung links neben der Fahrbahn. Er wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. An Motorrad und PKW entstand Sachschaden.

Motorradfahrer übersehen

Gegen 18.45 Uhr fuhr ein 36-jähriger Mann aus dem Kreis-Trier Saarburg mit seinem PKW mit Anhänger auf der B 51 aus Richtung Serrig in Richtung Saarhölzbach. Nach Passieren der Staustufe Taben-Rodt bemerkte der Mann, dass er sich verfahren hatte und wollte auf der Fahrbahn zu wenden. Dabei übersah er offensichtlich eine Gruppe von Motorradfahrern, die die B 51 ebenfalls in Richtung Saarhölzbach befuhren. Während der erste Motorradfahrer noch ausweichen konnte, kam die zweite Motorradfahrerin, eine 20-jährige Französin, nach einer starken Bremsung zu Fall. Das Motorrad schleuderte selbständig in Richtung des PKW, kollidierte mit diesem und rutschte danach quer über die Fahrbahn in die seitliche Schutzplanke. Die Fahrerin rutschte über die Fahrbahn und wurde leicht verletzt. Am Motorrad entstand Totalschaden.

