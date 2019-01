29-Jähriger bedroht Freundin mit Fleischerbeil

Gladiators: Griffin gut im Griff

Trier. Die Auseinandersetzung quasi an der Nahtstelle zwischen Playoff-Qualifikation und -Verpassen verlor der Klub mit der etwas schlechteren Ausgangsposition: Der in Quakenbrück angesiedelte Tabellenneunte Artland Dragons unterlag in Trier dem bisherigen -achten mit 78:91.