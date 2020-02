50 Jahre ICV: "Damals wie heut', närrische Leut'"

Grußwort

"Liebe närrische Leut' von früher und von heut', wir, Prinz Moritz I. von Feuer, Wasser und Energie und Prinzessin Katharina I. von junger Generation aus alter Tradition, grüßen Euch voller Stolz als Prinzenpaar im Jubiläumsjahr.

Ganz nach unserem diesjährigen Motto 'Damals wie heut', närrische Leut'' feiert der Isseler Cultur Verein (ICV) seit nunmehr 50 Jahren fröhlich und ausgelassen die närrische Zeit. Wir laden Euch hiermit alle ganz herzlich ein, gemeinsam mit uns dieses bedeutsame Jubiläum in der Karnevalshochburg Issel zu feiern.

Seit unserer Inthronisation vor einigen Wochen konnten wir bei unseren Sitzungen bereits viele unvergesslich schöne Stunden mit Karnevalsfreunden aus Nah und Fern erleben. Ob witzige Büttenvorträge, akrobatische Tänze oder gesangliche und musikalische Darbietungen: Die Aktiven des ICV bieten stets Spitzenkarneval und garantieren eine unvergessliche Jubiläumssession. Jetzt setzen wir zum Endspurt in die heiße Phase der Kampagne an. Wir werden noch einmal richtig Gas geben. Einen karnevalistischen Höhepunkt werdet Ihr vor allem bei unserer 'Kostümparty' am Fastnachtssamstag sowie beim Isseler Umzug am Fastnachtssonntag erleben.

Lasst Euch also vom Isseler Narrenfieber anstecken, lasst alle Sorgen zu Haus und kommt in die ICV-Halle, um mit uns gemeinsam fröhliche Stunden unter Freunden zu erleben. Es grüßen Euch mit einem dreifach donnernden 'Assel Helau'"

Prinz Moritz I. von Feuer, Wasser und Energie und Prinzessin Katharina I. von junger Generation aus alter Tradition

Termine

Die Kostümsitzung am 15. Februar und der Weiberball am Fetten Donnerstag sind ausverkauft

Am Samstag, 22. Februar, startet um 20 Uhr in der ICV-Halle die Kostümparty mit Preismaskenball

Umzug am 23. Februar ab 14.30 Uhr

RED