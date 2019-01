Auto überschlägt sich auf schneebedeckter Straße

Mehrere Einbrüche im Kreis Ahrweiler

Bad Neuenahr-Ahrweiler. Ein Einbrecher in Bad Neuenahr-Ahrweiler wurde in der Nacht auf Freitag, 25. Januar, auf frischer Tat ertappt. In Grafschaft-Leimersdorf waren am Wochenende unbekannte Täter erfolgreicher. Sie verschafften sich Zutritt zu einem Wohnhaus.