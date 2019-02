Captain Hook lässt grüßen bei den Stadthusaren

Das eigene Regiment sowie starke Garden und Tanzgruppen, die ebenso wie Büttenredner Stimmung garantieren. Bei den Schweicher Stadthusaren gehört all dazu, sodass ein volles Programm und lange Nächte vorprogrammiert sind.

Am Wochenende galt das gleich für zwei Veranstaltungen: Das Ordensfest und die Galasitzung. Nach einem eindrucksvollen Einzug der Narrengilde samt Vorstand, Elferrat und Regiment gehörte die Bühne erst einmal den Jüngsten. In ihren Kostümen begeisterte die Kindergarde das Publikum. Später sicherten sich Solomariechen, Jugendgarde und – im Sinne des Mottos "Mit Captain Hook ins Narrenland" - eine Piraten-Showtanzgruppe ihren Applaus.

In der "Bütt" legten Single Vanessa Wagner, Tusnelda Serap Boos, Appolonia Uschi Häring und Elmar Bock als "Örmser Jung" der Freunde der KG Grün-Weiß Urmitz/Rhein los. Mit Marie-Claire I. und Pierrot I. gab sich zudem das Trierer Stadtprinzenpaar mit den Hofmusikanten die Ehre, was super Bands wie "Et Quant Orchester" und "Fun 2.0" krönten.

URS, Fotos: Schmieder