Nach der Begrüßung durch die Sitzungspräsidentin Elisabeth Mezger ging es Schlag auf Schlag. Tanzmariechen Thea Schroeder begeisterte das Publikum mit ihrem Tanz. Darauf folgte der generationenübergreifenden Büttenvortrag von Tobias Zobelt. Er rief die erste Prinzessin Resi auf die Bühne, die bereits 1966, vor der offiziellen Gründung des Vereins, in Issel Karnevalsprinzessin war, zur Bühne. Auch heute ist diese noch aktiv im Verein und sorgt für das Ornat der Tollitäten. Das Publikum erwies dieser Leistung stehende Ovationen.

"Ich senn en Asseler Jung", so sang Klaus Manfred Schmitt und das Publikum sang mit. Auch im Reimvortrag von Karl-Josef Zobelt war die Mitarbeit der anwesenden Gäste im Saal gefordert, diese vervollständigten in seinem "interaktiven" Vortrag so manchen Reim. Nachwuchsbüttenrednerin Annika Schmitt sinnierte in ihrem Vortrag über die Entstehung der Muttersprache und erntete dafür begeisterten Applaus. Was so passieren kann, wenn man in das falsche Flugzeug steigt, zeigte die Kindergarde eindrucksvoll in ihrem Schautanz. "Shut up and dance" hieß es dann im Gardetanz der Jugendgarde."Schenk mir dein Herz", sang Andreas Geiser in seiner musikalischen Darbietung und blickte dabei flehentlich auf Prinzession Katharina I. Diese verneinte jedoch, war aber bereit ihn bei seinem Gesangsvortrag zu unterstützen.

Julian Porten, Tanzmajor des SKV Schweich und amtierend Deutscher Meister (RKK), zeigte dann seinen Meisterschaftstanz. Außer Rand und Band am Mallestrand war dann das Thema bei Kätti und Lotti (Andrea Bidinger u. Uschi Kehr). Näher an der Heimat war Johannes Heinz als "Christophorus von der Moselbrück". Bevor jedoch der ICV-Chor unter Leitung von Norbert Schex Lieder aus fünf Jahrzehnten präsentiert, zeigte die Prinzengarde noch ihr tänzerisches Können.

Lummerland war die nächste Station beim bunten Abend des ICV. Dorthin entführte der Schautanz "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" der Jugendgarde das begeisterte Publikum. Die "Asseler Jungen", Klaus-Manfred Schmitt und Karl-Josef Zobelt, strapazierten anschließend noch einmal das Zwerchfell. Mit Spannung erwartet wurde das Männerballett "Asseler Schneeflöckchen". Mit ihrer Neuinterpretation von "Tanz der Vampire" waren sie der krönende Abschluss einer tollen Veranstaltung.

MV, Fotos: Valentin