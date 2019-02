In Issel geht die Post ab

Autofahrerin bei Zusammenstoß verletzt

Neunkirchen. Auf der L 28 bei Neunkirchen kam es am Dienstag zu einem Zusammenstoß zweier Autos. Dabei wurde eine 29-Jährige leicht verletzt.Eine 29-Jährige aus der Verbandsgemeinde Daun befuhr am Dienstag, 5. Februar, gegen 15.50 Uhr, die L 28 von Steinborn in Richtung Daun. Ein 31-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Wittlich nährte sich der Einmündung Hamsterweg/L 28 von Pützborn…