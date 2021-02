Isseler Narren feiern ohne Maulkorb

Why Do Students Feel As If They Need Them? I recently had the opportunity to speak with a former writer for a prestigious Graduate School Admissions Essay So kann man im Internet (unter www.icv-issel.com) nicht nur die Sessionseröffnung 2021 und die Prinzenproklamation 2021 nebst Vorstellung des neuen Ordens online erleben. Auch Christophorus von der Moselbrück (Johannes Heinz) bringt mit seinem aktuellen Büttenvortrag via Internetvideo Frohsinn und Zuversicht zu den Karnevalsfreunden. Und das alles coronagerecht und »ohne Maulkorb«.



Überraschung am Fastnachtssonntag

Am Fastnachtssonntag, 14. Februar, 14.30 Uhr, würde normalerweise der Isseler Karnevalsumzug mit seinen phantasievollen Wagen und zahlreichen bunten Fußgruppen starten. Da in diesem Jahr der närrische Lindwurm der leidvollen Corona-Pandemie zum Opfer fällt, hat sich der ICV eine besondere Überraschung ausgedacht, die am 14. Februar, pünktlich um 14.30 Uhr, abheben wird. Ein Blick in den Isseler Himmel lohnt sich dann auf jeden Fall...