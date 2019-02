SP 04. Februar 2019 Artikel teilen





Kanaldeckel ausgehoben und Mülltonnen umgeworfen

Föhren. Unbekannte haben in der Nacht vom 2. auf den 3. Februar in der Kreuzstraße in Föhren an einer Stelle den Kanaldeckel ausgehoben. In der Hauptstraße und in der Kreuzstraße waren außerdem mehrere Mülltonnen auf die Fahrbahn geworfen worden.