Mosel-Ballon-Fiesta: In Föhren geht es wieder hoch hinaus

Programm

Freitag, 16. August

ab 16 Uhr: Familienprogramm mit Spiel & Spaß für Kinder mit Hüpfburgen, Kinder-Rodeo, Volksbank Segway-Parcours, Glücksrad, Pizza-Backen, Button-Maschine und mehr. Besuch der Weinkönigin der Römischen Weinstraße Helene mit ihren Prinzessinnen Annika und Luca Tessa

18 Uhr: Offizielle Eröffnung durch Schirmherrin Verbandsgemeinde-Bürgermeisterin Christiane Horsch auf dem Flugplatzgelände, Taufe von 4 Ballonen, Abendstart der Heißluftballone zur 1. Fuchsjagd, dem "Vet-Concept"-CUP.

19.30 Uhr: Ballonfahrerfiesta: Livemusik mit Klangbild

ab 21.30 Uhr: (neu in 2019) schon freitags großer Streif-Nightglow, Glühen der Ballone zur Musik

Samstag, 17. August

7 bis 9 Uhr: Fly In – Spektakuläre Wettfahrt der Heißluftballone um den WESTFA-Cup, den TechniSat-Cup und den Ideal-CUP: Ballone starten außerhalb und fahren zum Flugplatz Föhren, heißen Kaffee und Frühstück bieten die Malteser-Föhren für die Zuschauer auf dem Flugplatz an

ab 15 Uhr: Großes Kinder- und Familienprogramm mit Fußball Human Soccer, Turmspektakel, Swing’m off, Aktionen am Stand von Anna‘s Verein mit Kinderschminken, begehbarem Ballon u.v.m.

ab 16.30 Uhr: Rasante Motorsport-Vorführungen, Slalomfahrten, rauchende Gummis mit dem Team Quer von der Mosel

ab 18 Uhr: Abendstart der Heißluftballone zur 2. Fuchsjagd, dem "SWT-Cup"

ab 19.30 Uhr: Ballonfahrerfiesta: Livemusik mit den Rockpiloten

Annas Verein ist auch dabei

Die Mosel-Ballon-Fiesta unterstützt Annas Verein, der sich für die Förderung von Einrichtungen zur Behandlung chronisch und krebskranker Kinder und der Betreuung krebskranker Kinder einsetzt und mit einem Stand vertreten ist.

Verlost werden:

1. Preis: eine Ballonfahrt für 2 Personen

2. Preis: eine Ballonfahrt für 1 Person

3. Preis: eine Ballonfahrt für 1 Person

4. Preis: ein Rundflug

5. Preis: ein Tandemsprung

6. - 10. Preis: Eintrittskarten für den Eifelpark

11. - 15. Preis: 5 x 20 Gutscheine für das Blockhaus Fly Inn

16. - 25. Preis: 10 x 10 Gutscheine für die Tastebrothers

Über die Mosel-Ballon-Fiesta

Die Mosel-Ballon-Fiesta ist die zweitgrößte Heißluftballonveranstaltung in Deutschland. 80 Ballonteams aus ganz Europa haben sich für das Event im Industriepark Region Trier angekündigt und warten gespannt darauf, ihre Ballone anzuheizen und die sportlichen Wettfahrten in der wunderschönen Moselregion auszutragen. Die beiden Veranstalter der Mosel-Ballon-Fiesta, der Zweckverband IRT und Schroeder fire balloons, erwarten bis zu 20.000 Besucher, die an den beiden Veranstaltungstagen das vielfältige und familienfreundliche Angebot erleben möchten. Christiane Horsch – Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Schweich an der Römischen Weinstraße – übernimmt in diesem Jahr die Schirmherrschaft der Veranstaltung und wird gemeinsam mit der Weinkönigin der Römischen Weinstraße Helene und den Prinzessinnen Luca Tessa und Annika die MoselBallonFiesta offiziell eröffnen.

